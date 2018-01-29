Общество

Роструд запустил новый сервис «Банк типовых документов»

Роструд запустил на портале «Онлайнинспекция.рф» новый сервис «Банк типовых документов».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в трудовой инспекции Псковской области, банк содержит 1500 форм и примеров, как для работников, так и для работодателей, имеет удобный рубрикатор. С помощью сервиса в любое удобное время можно получить необходимый образец документа, который соответствует нормативным требованиям.

Как и все сервисы Роструда, этот сервис доступен пользователям абсолютно бесплатно.

Сервис уникален тем, что в банке документов содержатся не только формы нормативно утвержденных документов, но и те, которые регулярно используются в практике трудовых отношений, но не имеют утвержденной формы. Это различнве заявления, организационно-распорядительные и учетные документы в сфере охраны труда, приказы, уведомления.