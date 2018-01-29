Общество

Оплатить ремонт детского центра «Юность» из спецфонда Пскова предлагает Денис Иванов

Просьба выделить из резервного фонда средства на ремонт детского оздоровительно-образовательного центра «Юность» будет адресована главе администрации Пскова Александру Братчикову. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», об этом заявил депутат городской Думы, руководитель фракции «Единой России» Денис Иванов по итогам встречи с гражданами в региональной общественной приемной партии.

«Это единственное в своем роде учреждение, в которое простые люди, жители Пскова, могут устроить своих детей за минимальную плату, и прививать им таким образом любовь к спорту», - подчеркнул Иванов.

На сегодняшний день баскетболом, футболом, легкой атлетикой и другими видами спорта здесь занимаются более 800 ребят. Однако для того, чтобы центр полноценно функционировал и развивался, необходимо вложить 4,5 миллиона рублей.

За содействием в решении вопроса к народному избраннику обратился директор учреждения Александр Камезин. Он рассказал о насущных проблемах спортивного центра и выразил надежду, что в скором времени ему будет оказана финансовая помощь. В настоящее время в аварийном состоянии находится кровля здания, требуется замена окон и благоустройство прилегающей территории.

Кроме того, «Юность», наделенная полномочиями центра тестирования по выполнению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), нуждается в площадке для сдачи нормативов на открытом воздухе.

Выслушав руководителя учреждения, депутат предложил несколько вариантов выхода из сложившейся ситуации. Во-первых, с просьбой изыскать средства на ремонт он намерен обратиться к главе администрации Пскова. Одновременно Иванов направит запросы в финансовое управление и управление образования города, чтобы понять их позицию и узнать о планах по обновлению центра «Юность».

Если в силу объективных причин вопрос не получится решить в ближайшее время, то при формировании бюджета города на следующий год народный избранник будет ходатайствовать о включении в него строки расходов на ремонт учреждения.