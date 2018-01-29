Общество

В Псковской области 200 неработающих пенсионеров в рамках региональной соцпрограммы прошли курсы компьютерной грамотности

В 2017 году в рамках реализации соцпрограммы региона с привлечением субсидий из бюджета Пенсионного фонда России 200 неработающих пенсионеров Псковской области получили компьютерное образование.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России, одно из направлений региональной программы - обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров. На эти цели в прошлом году было направлено 296,8 тысяч рублей. Большая часть выделенных средств – 249,3 тысяч рублей – субсидии ПФР.

Обучение основам компьютерной грамотности проводилось на базе МБОУ «Красногородская средняя школа», МБОУ «Центр образования Опочецкого района» «Учебный центр «Псков».

Было сформировано 14 групп для обучения компьютерной грамотности численностью от 10 до 16 человек. В результате курс обучения продолжительностью 28 часов прошли 200 человек.

Компьютерное образование позволит лицам пожилого возраста иметь доступ к различным информационным ресурсам и получать многие государственные услуги, в том числе и услуги ПФР, в электронном виде.

Обучение неработающих пенсионеров региона основам компьютерной грамотности будет продолжено и в 2018 году.