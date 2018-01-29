Общество

Законодательная солянка: парад лоббистов

Ни новогодние праздники, ни стартовавшая президентская кампания не охладили пыл российских законотворцев. Скорее наоборот! Январский отдых благотворно сказался на творческом потенциале наших депутатов и общественников. Стоит отметить, что в большинстве предложенных и уже принятых законопроектов явно торчат уши крупных финансовых и промышленных кругов, а также влиятельных социальных групп, активно отстаивающих свои интересы. Впрочем, судить читателю.

Жилет от Нилова

Чего стоит, например, идея справедливоросса Олега Нилова заставить всех владельцев оружия ходить в специальной опознавательной одежде. По словам парламентария, в случае утверждения закона спецжилеты будут носить все владельцы огнестрельного оружия - охотничьего, нарезного, травматического, которых в стране насчитывается до 8 миллионов человек. «Раз человек взял с собой пистолет, его нужно обозначить, чтобы все окружающие знали об этом факте, чтобы его видели полиция и силовики, которые могли бы в любой момент проверить, соответствует ли гражданин всем требованиям», - сказал господин Нилов в интервью журналистам.

Не вполне понятно, должны будут охотники, охранники, военные и полицейские одевать спецжилет, только взяв в руки ствол, или же придется носить такую одежку, не снимая, даже просто отправляясь выносить мусор или идя в магазин?

Идея ввести в стране цветовую дифференциацию штанов приходит в голову представителям власти с завидным постоянством. Прошлой осенью МВД предлагало обязать всех водителей носить спецжилеты, чтобы было видно, что они водители. А до этого хотели заставить носить светоотражающую одежду всех пешеходов.

С технической точки зрения такое клеймение граждан, может быть, и удобно, но как-то очень уж попахивает шестиконечными звездами на груди. Впрочем, скорее всего за подобными инициативами кроются не какие-то осознанные стремления ограничить пресловутые права и свободы граждан, а вполне рациональный интерес производителей спецодежды.

Из Красной книги - в черный список

А вот Министерство природы наоборот, решило охотникам помочь, опубликовав новую редакцию Красной книги России. Есть мнение, что выиграли от такой помощи только браконьеры, которые теперь могут на законных основаниях истреблять целый ряд краснокнижных животных. Например, чиновники решили, что что-то слишком вольготно живется в наших лесах и водах гималайскому медведю, малой косатке, снежному барану, серому дельфину и морской свинье. И - вычеркнули их из списков редких и охраняемых животных, развязав руки охотникам.

Несколько десятков ученых РАН уже обратилось с открытым письмом к президенту страны, с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг Красной книги. Например, как рассказывает доктор географических наук, профессор Александр Дроздов, гималайский медведь был включен в Красную книгу СССР.

Сейчас зверь находится в очень уязвимом положении: его лишают дома. Китайские компании вырубили на Дальнем Востоке огромные площади кедра, а гималайский медведь устраивает берлоги именно в дуплах крупных кедров. Численность гималайского медведя не превышает 6 тысяч особей, но его исключили из Красной книги, так как охотиться на мишку приезжают иностранцы.

Злые языки и вовсе утверждают, что краснокнижных животных приговорили к истреблению в угоду пожеланиям охотников и промысловиков.

Снижаем градус

Совет Федерации решил и вовсе замахнуться, можно сказать, на святое. Сенаторы Сергей Рябухин, Евгений Бушмин и Виталий Шуба предложили взять и понизить градус водки, уменьшив содержание спирта со стандартных 40 до 37,5 процентов. Свою идею члены Совфеда мотивировали тем, что в законе «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта» сказано, что водка - это напиток, который произведен на основе этилового спирта с крепостью 38-56 процента. Такие же параметры приведены и в ГОСТе 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия». А раз градус можно менять, так почему бы не понизить? Других аргументов со стороны авторов высказано не было и сложно объяснить предложение чем-то, кроме самого дикого лоббизма алкогольных корпораций. Узаконенный недолив 2,5% спирта в каждую бутылку при колоссальных объемах продукции означает сотни миллионов прибыли.

С высокой степенью вероятности предложение будет принято. Законопроект был зарегистрирован в Госдуме 9 декабря прошлого года, а профильный комитет по экономической политике уже рекомендовал поправки к чтению в весеннюю сессию.

Неминуемые банки

Не забывает о своих интересах и банковское сообщество, планомерно продолжая курс на контроль за финансовыми операциями клиентов и одновременно – зачистку конкурентов. С момента нашего предыдущего обзора банкиры подготовили сразу два очень важных нормативных акта, один из которых уже принят и опубликован в «Российской газете», а второй ждет своего часа.

Первый – это Федеральный закон от 31.12.2017 г. № 482-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Согласно этому документу вводится порядок удаленной идентификации клиента кредитной организации с использованием биометрических данных и сведений из ЕСИА (единой системы идентификации и аутентификации) для дистанционного открытия счетов по интернету. При этом первичная идентификация предусмотрена в отделении банка, где записывается видеоизображение и голос клиента. Эти данные вводятся в ЕСИА и в единую биометрическую систему. Впоследствии клиент сможет получать услуги удаленно, пройдя идентификацию на сайте банка.

Формально всё выглядит вполне в русле «цифровой экономики» и борьбы с отмыванием нелегальных доходов. Однако документ вызвал и серьезную критику из-за множества спорных норм. Например, такой:

«Ст. 5.8: Банки вправе открывать и вести счета, осуществлять переводы (средств) граждан без их личного присутствия при одновременном соблюдении следующих условий: физическое лицо не входит в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, либо не является физлицом, в отношении которого межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по взаимодействию финансирования терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества».

Иными словами – мало того, что кредитные учреждения получают широкие полномочия составлять базы с биометрическими данными граждан, так еще и могут спокойно замораживать счета, объясняя это «подозрениями в финансировании терроризма».

Безнал нечаянно нагрянет

Второй документ, который пока только находится в проекте, посвящен борьбе с альтернативными платежными системами, такими, как Яндекс.Деньги, Вебмани, Киви и прочими. Законопроект разрабатывается Минфином при содействии Росфинмониторинга, Минюста, Минэкономики. Речь идет о том, чтобы запретить пополнение счетов в таких платёжных системах наличными деньгами (всё, опять-таки, только через банк). Представители ЦБ РФ считают, что стоит еще и запретить получение наличных денег с электронных кошельков и предоплаченных карт. Всё это также привычно мотивируется необходимостью борьбы с террористами.

Помимо очевидной монополизации рынка финансовых услуг, критики отмечают и другие проблемы, которыми может быть чреват новый законопроект. Например, под его регулирование подпадают даже карты «Тройка», которыми расплачиваются пассажиры в общественном транспорте, и электронные ключи для водоматов. А кроме того, атака на внебанковские платежные системы может привести к обратному эффекту – граждане начнут переходить на расчеты в наличке или присмотрятся к криптовалютам.

Крипторубль по заветам Маркса

Вот, например, именно по такому пути решили пойти коммунисты. Депутат Госдумы от КПРФ Ризван Курбанов решил стать закоперщиком в деле создания национальной криптовалюты – и внес в российский парламент проект закона, который закрепляет крипторубль в качестве средства платежа на территории России.

«Предлагаемые законопроектом изменения закрепляют цифровой финансовый актив в качестве законного средства платежа на территории России»,— говорится в пояснительной записке к документу. Согласно документу, крипторубль будет защищен с помощью криптографических методов. Также этот цифровой финансовый актив будет использоваться участниками распределенного реестра цифровых транзакций.

Такой подход как-то странно вяжется с борьбой за права рабочих и развитием производительных сил общества, что, как известно, составляет квинтэссенцию учения Маркса. Очевидно, что если не дымят заводы и не пашут трактора, виртуальные денежки экономику не поднимут. Но, похоже, что у представителей КПРФ своя точка зрения на этот счет.

Статья 282 – отменить, удалить, продолжить?

На фоне всеобщего парада лоббистов исключением неожиданно оказался Владимир Жириновский. Лидер ЛДПР выступил с предложением отменить пресловутую 282 статью УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Эта норма закона предусматривает наказание за «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе…», вплоть до лишения свободы сроком до шести лет.

Статья вызвала критику практически с момента своего принятия из-за расплывчатых формулировок и возможностей для злоупотреблений со стороны правоохранительной системы.

«В обществе статья 282 УК РФ даже получила название «русская статья», поскольку очень большое число осужденных по этой статье являются этническими русскими», – прокомментировали инициативу представители ЛДПР. Состав преступления по статье 282, по мнению либерал-демократов, избыточен, а также открывает возможности для личной заинтересованности при возбуждении и ведении уголовного дела.

Заявление спорное, открывающее дорогу широкой общественной дискуссии. Впрочем, скорее всего, инициатива эта больше рассчитана на пропагандистский эффект в рамках проходящей президентской кампании и никто 282 статью отменять не собирается.

Законопроекты обозревал Илья Петров