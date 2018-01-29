Общество

Выходить на тонкий, неокрепший лед категорические запрещено, напоминают псковичам в ГИМС

Выходить на тонкий, неокрепший лед категорические запрещено, напоминают жителям Псковской области государственные инспекторы инспекторского отделения № 1 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области». Выходить на лед можно только тогда, когда его толщина достигает не менее 10 сантиметров.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в центре, прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета – прочный, а прочность льда белого цвета в 2 раза меньше. Лед, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета является наиболее ненадежным. Такой лед обрушивается без предупреждающего потрескивания.

Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь). Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара покажется хоть немного воды, - это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по своему же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин.

ГИМС обращает внимание граждан на то, что на территории города действует режим запрета выхода населения и выезда автотранспорта на лед в соответствии с распоряжением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации города Пскова от 20 декабря 2017 года № 25.

Сотрудники ГИМС настоятельно призывают граждан соблюдать правила безопасного поведения на льду и не подвергать свою жизнь опасности.