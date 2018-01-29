Общество

За год в Псковской области было уничтожено более 2,4 тысяч тонн запрещенных товаров

Контроль за соблюдением запретов и ограничений на ввоз в Российскую Федерацию и оборот отдельных категорий товаров остается одной из важных задач Псковской таможни. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-подхода перед итоговым совещанием руководящего состава ведомства журналистам сообщила начальник Псковской таможни генерал-майор таможенной службы Светлана Степанова.

Она отметила, что Псковская таможня провела огромную работу в этом направлении. С 26 декабря 2017 года создано новое подразделение для осуществления данного контроля с использованием мобильных комплексов. «Я хочу пригласить всех желающих поучаствовать в конкурсе, который объявлен в январе. Мы ждем молодые и свежие силы для этой работы». - сказала она.

В конце прошлого года в распоряжение Псковской таможни поступили 3 специальных автомобиля для обеспечения работы мобильной группы. Автомобили оборудованы современными техническими средствами контроля. Они будут использоваться по всей Псковской области, в том числе и вблизи российско-белорусской границы.

За 2017 год мобильной группой Псковской таможни во взаимодействии с другими службами проверено более 44 тысяч транспортных средств, задержано свыше 3,6 тысяч тонн товаров, уничтожено более 2,4 тысяч тонн, возвращено в Республику Беларусь - 630 тонн.

Среди выявленных партий товара 80% составляют польские яблоки и груши, 9% - рыбная продукция: мойва, скумбрия, салака замороженная; 5% - мясная продукция.

По выявленным нарушениям возбуждено 9 уголовных дел и 87 дел об административных правонарушениях.

По прогнозу Светланы Степановой, показатели таможни в данном направлении в наступившем году не будут ниже.