Общество

Минздрав: Уровень смертности в России в 2017 году стал самым низким за последнюю четверть века

По данным Росстата, за 12 месяцев 2017 года общая смертность в стране составила 12,4 на 1 000 человек. Это на 6,8 % ниже, чем в 2012 году (13,3) и на 3,9% ниже показателя 2016 года. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Минздрава.

Последний раз такой низкий уровень смертности в истории страны был 25 лет назад - в 1992 году (с 1993 смертность начала стремительно повышаться).

Как уточнили в ведомстве, показатель общей смертности рассчитывается на все население страны и включает все случаи смерти, независимо от причин и места смерти (как в лечебных учреждениях, так и на дому и вне дома).

Напомним, в Псковской области в 2017 году общий коэффициент смертности снизился на 1,7% и составил 17,6 умерших на каждую тысячу населения. В целом по области число умерших в 1,8 раза превысило число родившихся.