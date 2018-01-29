Общество

Три поддельных купюры в 5000 рублей обнаружены в одном из банков Пскова

В Пскове и Опочке выявлены пятитысячные банкноты с признаками подделки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в областном центре в одном из финансовых учреждений в период с 22 по 29 января обнаружены и изъяты три пятитысячные фальшивые купюры.

Еще одна банкнота номиналом пять тысяч рублей с признаками подделки обнаружена 29 января в Опочке в местном финансовом учреждении. По данным фактам возбуждено уголовное дело и ведутся проверки.

В связи с этим полиция напоминает гражданам алгоритм действий при выявлении фальшивых денежных знаков.