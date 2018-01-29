Общество

Росреестр провел 12 административных обследований земельных участков в Псковской области

В январе инспекторы по использованию и охране земель регионального Росреестра провели 12 административных обследований земельных участков в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверки производились в Великолукском, Гдовском, Красногородском и Себежском районах области. В ходе обследований специалистами Росреестра изучались состояние и способы использования земельных участков на основании общедоступной информации в целях выявления возможных нарушений земельного законодательства.

По итогам проверок выявлено и зафиксировано 8 признаков нарушений статьи 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка) и одного неисполнения статьи 7.34 (использование земельного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования юридическим лицом, не выполнившим в установленный федеральным законом срок обязанности по переоформлению такого права на право аренды земельного участка или по приобретению этого земельного участка в собственность). На трех участках признаков нарушений земельного законодательства не установлено.

В псковском Росреестре напомнили, что процедура административного обследования земельных участков введена Правительством РФ в 2015 году. Административное обследование проводится должностными лицами органов, уполномоченных осуществлять государственный земельный надзор (в том числе Росреестра), без участия собственников и правообладателей земельных участков дистанционными способами. Для административного обследования могут быть использованы данные, полученные с космических спутников, летательных аппаратов, в результате проведения исследований почвы, а также путем непосредственного осмотра земельных участков.

Если в результате административного обследования выявляются признаки нарушения земельного законодательства, это является основанием для проведения проверки в соответствии с требованиями действующего законодательства, а в случае выявления при проведении административного обследования объектов земельных отношений достаточных данных для возбуждения дела об административном правонарушении принимается решение о возбуждении такого дела в соответствии со ст. 28.1 КоАП РФ.

С более подробной информацией о проведении проверок земельного законодательства в Псковской области можно ознакомится в региональном блоке официального сайта Росреестра.