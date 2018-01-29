Общество

Псковичей приглашают на Урок истории «Ты в памяти и в сердце, Сталинград!»

1 февраля в 14.30 в Псковской областной библиотеке (ул. Профсоюзная, д. 2) пройдет Урок истории «Ты в памяти и в сердце, Сталинград!», посвященный 75-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (2 февраля 1943 года). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Сталинградская битва длилась 200 героических дней и ночей. Сражение вошло в историю как самое кровопролитное в истории человечества: с обеих сторон погибло более двух миллионов человек. Истории битвы, предпосылкам и последствиям, а также отражению ее в литературе и будет посвящен урок.

Книги, представленные на мероприятии, написаны непосредственными участниками Сталинградской битвы, очевидцами и историками, в них содержатся воспоминания о сражении, дневники и рассекреченные документы.

Кроме того, иллюстрациями к уроку послужат фотографии сражения и фрагмент документального видео из немецкой военной кинохроники.

Вход свободный.