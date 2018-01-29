Общество

Рособрнадзор сообщает о завершении приема заявлений на участие в ЕГЭ-2018

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоминает, что 1 февраля завершается сбор заявлений на участие в ЕГЭ 2018 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Выпускники школ текущего года подают заявление на сдачу ЕГЭ по месту учебы. Выпускники прошлых лет должны подать заявление в места регистрации на сдачу ЕГЭ, определяемые органами управления образованием субъекта Российской Федерации.

После 1 февраля заявления на участие в ЕГЭ принимается только по решению государственной экзаменационной комиссии субъекта Российской Федерации при наличии у заявителя уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально) и не позднее, чем за две недели до начала экзаменов.

В 2018 году досрочный период ЕГЭ пройдет с 21 марта по 11 апреля, основной - с 28 мая по 2 июля. Выпускники прошлых лет имеют право сдать ЕГЭ в досрочный период или в резервные дни основного периода. Срок сдачи ЕГЭ выбирается такими участниками самостоятельно.

Участие выпускников прошлых лет в основной период проведения ЕГЭ (с 28 мая по 20 июня 2018 года) допускается только при наличии у них уважительных причин, подтвержденных документально, и соответствующего решения государственной экзаменационной комиссии.