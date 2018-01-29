Общество

4,5 тонны груш неизвестного происхождения не пустили в Псковскую область

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям на фитосанитарном контрольном посту «Долосцы» Псковской области по результатам проведения совместных с правоохранительными органами мероприятий по контролю за ввозом из Республики Беларусь товаров, подпадающих под действие специальных экономических мер, запрещен ввоз из Республики Беларусь трех партий свежих груш.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, фрукты неизвестного происхождения общим весом 4,5 тонны запрещены к ввозу по причине отсутствия фитосанитарных сертификатов и возвращены отправителям.