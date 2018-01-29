Общество

2 февраля «День профсоюзов» пройдет в Гдовском районе

2 февраля в Гдове состоятся мероприятия в рамках реализуемой Псковским облсовпрофом программы «День профсоюзов в районе».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, в 14.00 в здании администрации Гдовского района начнется встреча специалистов Псковского облсовпрофа с профсоюзным активом Гдовского района. Планируется уточнение планов на 2018 год, обсуждение программ Форума работников, проживающих и работающих в сельской местности, и Форума о проблемах ЖКХ, которые планируется провести в первом квартале 2018 года.

В это же время правовой инспектор труда и технический инспектор труда готовы провести консультации для профактива и ответить на вопросы членов профсоюзов по охране труда и соблюдения трудового законодательства.

Добавим, что поскольку «День профсоюзов в Гдовском районе» проходит в преддверии Дня освобождения города Гдова от немецко-фашистских захватчиков, делегация профсоюзов возложит цветы к памятнику «Освободителям Гдова».