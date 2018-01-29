Отдельную программу поддержки из областного бюджета предложил создать Михаил Ведерников для района, где разместится полигон ТБО

Отдельную программу поддержки из областного бюджета предложил создать врио губернатора Михаил Ведерников для района, где разместится полигон твердых бытовых отходов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ходе первого заседания обновленного состава межведомственной рабочей группы по обращения с ТБО в Псковской области глава региона отметил, что обременение должно быть наложено и на регионального оператора.
Врио губернатора пояснил, что общался с представителями других регионов, где такая система действует. «Если бы каждый месяц в муниципалитете делалось что-то на 10 млн рублей, люди бы жили, как в Монако, и не жаловались бы на мусор», - сказал он.
Михаил Ведерников назвал трех инвесторов, которые на сегодняшний день выразили заинтересованность конкурсом на регионального оператора. При этом двое из них (представители Москвы и Санкт-Петербурга) не готовы выйти на конкурс при существующей схеме обращения с ТБО, так как, по их мнению, она построена в интересах действующего инвестора.
Кроме того, в ходе заседания было отмечено, что потенциальные инвесторы не могут найти на ресурсах областной администрации обновленную схему обращения с ТБО. Михаил Ведерников подтвердил данную информацию, соответствующие жалобы поступали и к нему.