Общество

Два брата из Псковского района спасли пятерых рыбаков от гибели

Двое жителей Псковского района спасли пятерых рыбаков от гибели. На сайте change.org размещена петиция по сбору подписей за награждение отважных молодых людей медалью за спасение погибавших.

21 января а Псковском озере недалеко от деревни Видовичи Псковского района произошло ЧП. Пятеро рыбаков-любителей, среди которых находилась одна женщина, возвращались с уловом, когда их снегоход ушел под лед.

Мимо проезжали на снегоходе местные рыбаки, 26-летний Дмитрий и 22-летний Ярослав Фроловы. Рискуя жизнью, они вытащили пострадавших на лед, дали им свою сухую одежду, развели костер из берегового камыша, дожидаясь приезда спасателей МЧС, которые отвезли потерпевших в деревню Листовка. Туда же приехала и скорая помощь.

Как считают специалисты-спасатели, этой пятерке улыбнулась фортуна, что мимо проезжали молодые ребята на своем снегоходе.

«Считаем, что самоотверженные действия двух молодых россиян, не побоявшихся рискнуть своими жизнями ради спасения совершенно незнакомых им людей достойны самой высокой оценки и просим представить их к медали "За спасение погибавших"», - полагают авторы петиции.

Их позицию поддерживает и депутат Псковского областного Собрания Лидия Драгунова. «Будем отправлять в ГУ МЧС письмо с просьбой о награждении. Сегодня такие вещи надо поощрять. Нужно рассказывать жителям нашего региона о том, что есть люди, готовы прийти на помощь», - заключила депутат.