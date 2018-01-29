Общество

Псковский областной центр народного творчества станет «территорией дружбы»

30 января в Псковском областном центре народного творчества состоялась встреча, посвященная развитию сотрудничества с представителями национальных объединений и диаспор в сфере социокультурного обмена. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в государственном комитете Псковской области по культуре, в мероприятии приняли участие руководители Центра чеченской культуры «Барт», Еврейского благотворительного центра «Хэсэд Ицхак (Милосердие)», Армянской общественной организации «Маштоц», Армянской общины «Урарту», Литовского культурно-творческого общества «Гинтарс», Псковской региональной общественной организации «Сакта», Псковской городской национально-культурной автономии финнов-ингермаландцев «Пикку Инкери», а также представители Администрации Псковской области, государственного комитета Псковской области по культуре, учреждений культуры. В рамках встречи были рассмотрены вопросы формирования в социокультурном пространстве региона более тесного взаимодействия, направленного на сохранение и развитие национальных культур.

На мероприятии специалисты Псковского областного центра народного творчества представили гостям основные направления деятельности учреждения культуры, акцентировав внимание на поддержку национальных культур. Представители национальных диаспор были приглашены к сотрудничеству, разработке плана совместных мероприятий. В свою очередь гости высказали свои предложения о дальнейшем взаимодействии и реализации этнокультурных проектов.

«Сегодня у нас состоялся позитивный разговор об организации дальнейшего сотрудничества на партнерских началах. Центр народного творчества станет «территорией дружбы» - площадкой для организации системной работы с представителями разных национальностей. Мы готовы аккумулировать все ваши предложения, оказывать вам методическую помощь и поддержку», - резюмировала директор центра Лариса Федорова.

Отметим, что учреждение культуры накопило большой опыт по работе с представителями разных национальностей. С 2018 года сохранение и развитие национальных культур является одним из приоритетных направлений деятельности Областного центра народного творчества. В учреждении создан сектор по поддержке культур народов России, сохранению казачьей культуры.