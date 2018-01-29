Общество

Григорий Явлинский рассказал, зачем отрастил себе бороду

Политический деятель, экономист, основатель и один из лидеров партии «Яблоко» Григорий Явлинский рассказал в прямом эфире «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM), зачем отрастил себе бороду.

«Многие говорят, что России нужны новые лица. Я бороду отрастил - вот вам и новое лицо, - пошутил он. - Это не мой тренд сезона. Улыбаясь, могу сказать: "Хотели новое лицо? Нате вам". Но разве дело в этом? Я говорю об изменении политики, которое крайне необходимо».

В первую очередь, по его мнению, это относится к руководству страны. «Нельзя руководить государством 20 лет. Какой бы ни был лидер, должна быть смена власти, должны быть нарушены мафиозные криминальные связки, которые существовали еще до него. Если это не менять, это кончится загниванием», - сказал Явлинский.

В то же время он выступил против революционной смены власти, считая, что «любая революция приведет к положению более худшему, чем сегодня». Отношения с Европой, по его мнению, тоже нужно нормализовывать мирным путем. «В этом есть жизненная потребность для России в ближайшие десятилетия. Но делать это надо, сохранив достоинство, суверенитет, границы и положение», - заключил гость студии.

По его мнению, люди утратили доверие к политике, и когда им предлагают альтернативу, они ее выбирают. «Они правильно действуют, они ищут новое решение, которое позволит им решать ключевые проблемы», - полагает гость студии. Именно этим он объясняет тот факт, что в ряде регионов страны, включая Псковскую область, на муниципальных выборах победили представители «Яблока».

«Псков занимает 75 место по продолжительности жизни, 84 место по выездам бригад «скорой помощи» и 80 - по численности врачей на сто тысяч населения. Поэтому я сюда и приехал. Первому, кому надо помогать и вести диалог об экономических механизмах, - это Псковская область», - заключил он.

В рамках прямого эфира он также раскритиковал режим взаимных санкций России и Запада.

«Объявляя свои санкции, мы теряем рынки и ухудшаем качество потребления, уменьшаем конкуренцию за нашего потребителя. Конечно, появятся наши продукты, но их качество начнет падать, так как они находятся без реальной конкуренции. Что касается санкций Запада в наш адрес, они очень неприятны. 3 трлн рублей в год Россия теряет от санкций. Это весь бюджет образования страны за год, весь бюджет медицины, больше чем оборонный бюджет», - отметил Явлинский.

Саму политику санкций он считает «очень плохой политикой, крахом политики». «Смысл всей российской политики - в создании мощной экономической системы. Все остальные цели второстепенны. Когда мы будем иметь мощную экономику, тогда мы сможем вести себя как сверхдержава. Надо ей стать, а для этого надо иметь мощную экономику. И все авантюры и выдумки надо отложить на второй план», - резюмировал гость студии.