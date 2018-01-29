Общество

Великолучане принимают участие в «Эстафете поколений-2018»

Представители Великих Луки принимают участие во Всероссийском образовательном форуме «Эстафета поколений-2018» в Санкт-Петербурге. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городском студенческом совете, в состав делегации входят волонтеры местного отделения ВОД «Волонтеры Победы», члены городского Совета ветеранов, ветераны боевых действий (из числа общественной организации «Союз десантников»).

Проект «Эстафета поколений» направлен на укрепление системы взаимодействия ветеранских и молодежных общественных организаций, развитие системы наставничества, усиление социальной активности ветеранского сообщества в процессе передачи молодому поколению традиционных российских ценностей.