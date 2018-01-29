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Олег Брячак предложил решать проблему с ТБО в Пскове с помощью муниципального предприятия

Депутат Псковской городской Думы Олег Брячак предложил решать проблему с ТБО в Пскове на базе муниципального предприятия «Комбинат благоустройства». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом он сообщил в ходе первого заседания обновленного состава межведомственной рабочей группы по обращения с ТБО в Псковской области.

Свое выступление парламентарий обратил, в первую очередь, к главе Пскова Ивану Цецерскому, который активно занимался этим вопросом. «С 2009 года глава Пскова посещал зарубежные страны с целью ознакомления организации мусороперерабатывающих предприятий и применения положительного опыта в Пскове. Уверял всех, даже посла Швеции, что в Пскове скоро появится современное предприятие по переработке ТБО. За такой период времени Цецерский должен был наработать огромный опыт данной проблемы. Однако что на деле? Бюджетные средства на поездки израсходованы, но вопрос не решен. Руководство Пскова сделало нас всех заложниками той ситуации, которая происходит в Пскове и районах, куда вывозят мусор», - высказал свою позицию Олег Брячак.

Депутат Псковской городской Думы добавил, что решить проблему с вывозом ТБО в Пскове, можно с помощью «реанимирования» муниципального предприятия «Комбинат благоустройства». Олег Брячак высказал мнение о том, что сейчас и город, и область являются заложником тех условий, которые диктует компания-монополист.

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Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников призвал участников рабочей группы исключить политику из решения вопроса. «Давайте договоримся, что нотки политического контекста из сегодняшней и последующих встреч мы уберем и будем конструктивно искать пути решения этого важного вопроса», - сказал он.