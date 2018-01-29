Общество

Совет Федерации одобрил закон о волонтерстве

Совет Федерации в среду одобрил закон, регулирующий волонтерскую деятельность в России, сообщает «Интерфакс».

Закон направлен на закрепление правового статуса добровольческой (волонтерской) деятельности и формирование единого подхода к регулированию отношений в этой сфере, говорится в заключении комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности.

Обеспечивается взаимодействие в отношениях, которые складываются между добровольцами (волонтерами), организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, благополучателями, а также органами госвласти и местного самоуправления.

Уравниваются понятия «добровольчество» и «волонтерство», определен статус добровольческих (волонтерских) организаций, организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольцев (волонтеров).

Кроме того, законом урегулированы права и обязанности волонтеров, правовые основы их деятельности.

Предусмотрено, что волонтер имеет право осуществлять свою деятельность как индивидуально, так и под руководством организатора, а также в составе добровольческой организации.

Организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности являются некоммерческие организации и физические лица, которые привлекают добровольцев (волонтеров) и осуществляют руководство их деятельностью.

К волонтерской организации отнесены некоммерческие организации в форме общественной организации, общественного движения, общественного учреждения, религиозной организации, ассоциации (союза), фонда или автономной некоммерческой организации.

Право привлекать волонтеров предоставлено также государственным и муниципальным органам.

Закон допускает возможность заключения гражданско-правового договора между волонтером и благополучателем или организатором добровольческой деятельности, предметом которого являются условия безвозмездного выполнения добровольцем работ или оказание услуг, а также закрепляются права и обязанности сторон.

В условиях договора может предусматриваться возмещение связанных с его исполнением расходов волонтера на питание, приобретение спецодежды, оплату проезда, уплату страховых взносов на добровольное медицинское страхование, а также на страхование его жизни или здоровья.

Устанавливается принятие федеральными и региональными органами исполнительной власти, а также органами местного самоуправления порядка взаимодействия с организаторами добровольческой деятельности, добровольческими организациями.

Перечень видов деятельности, в отношении которых принимается данный порядок, а также общие требования к нему, утверждаются правительством РФ. Предусматривается создание единой информационной системы, включающей на добровольной основе сведения о волонтерах, организаторах добровольческой деятельности и соответствующих организациях.

Закон также определяет особенности привлечения добровольцев волонтеров для осуществления деятельности религиозных организаций.

Реализация закона потребует дополнительных финансовых средств, которые в размере 28 млн руб. учтены в законе «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».