Общество

У Росприроднадзора пока нет нареканий на использование порховского полигона для приема мусора из Пскова

У Росприроднадзора пока нет нареканий на использование порховского полигона для приема мусора из Пскова. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил в ходе первого заседания обновленного состава межведомственной рабочей группы по обращения с ТБО в Псковской области сообщил руководитель ведомства в регионе Геннадий Полоцкий.

Он отметил, что ситуация со соблюдением санитарного и экологического законодательства идентичная по всей области. Из 24 объектов размещения отходов на территории региона в государственный реестр включены только 10, и перспективы включения в этот реестр других полигонов нет.

«Вместимость тех полигонов, которые отображены в территориальной схеме, позволяют размещать там ТБО в течение 2-3 лет. За это время вполне можно построить полигон, который будет соответствовать всем современным требованиям. В случае, если вместимость использующихся сегодня полигонов будет израсходована, можно будет задействовать и полигон, который находится в Острове», - отметил глава ведомства.

Геннадий Полоцкий добавил, что управление будет проводить проверки по соблюдению экологического законодательства, в том числе и на основании обращений жителей.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук добавил, что еще несколько лет назад в ведомство регулярно поступали жалобы от жителей Порхова на возгорание мусора. «Это была одна из худших свалок Псковской области, но массового недовольства это не вызвало», - отметил он. Главный санитарный врач региона добавил, что на сегодняшний день на порховском объекте размещения ТКО проведены большие работы, которые позволяют считать его полигоном, приведенном в нормативное состояние.