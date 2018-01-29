Общество

Армен Джигарханян посмотрел телешоу с бывшей женой и попал в больницу с приступом

Народный артист СССР Армен Джигарханян экстренно госпитализирован с сердечным приступом. Он находится без сознания, пишет «Комсомольская правда» в среду, 31 января.

По информации газеты, Джигарханяну стало плохо после того, как он посмотрел выпуск телепередачи, в котором выступила его бывшая супруга Виталина Цымбалюк-Романовская. «Скорая помощь» увезла артиста в одну из московских клиник.

Источник ТАСС сообщил, что приступ Джигарханяна связан с не до конца вылеченной пневмонией. «Произошли осложнения, ему понадобилась срочная госпитализация», - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее в среду в силу вступило решение суда о расторжении брака Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской.

18 января сообщалось, что народный артист попал в больницу из-за боли в левой ноге.

В октябре 2017-го Джигарханян заявил, что его жена Виталина Цымбалюк-Романовская выставляла его больным, чтобы завладеть Московским драматическим театром имени Джигарханяна.