Общество

Жительницу Опочки будут судить за безразличное отношение к ребенку

Жительница Опочки предстанет перед судом по обвинению в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию грудного ребенка. Следственные органы полагают, что результатом безразличного отношения к ребенку стал серьезный недобор веса и выявление заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК России по Псковской области, Опочецким межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СК России завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летней местной жительницы. Она обвиняется в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

По версии следствия, с января по май 2017 года обвиняемая, в том числе, не обеспечила содержание сына в чистоте и тепле, а также необходимым питанием и обращение к врачам, под постоянным присмотром которых он нуждался в связи с особенностями здоровья.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.