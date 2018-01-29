Общество

У псковских абитуриентов есть возможность попасть в Орловский юридический институт МВД по «прямому набору»

В 2018 году в Орловском юридическом институте МВД России им. В.В. Лукьянова объявлен «прямой набор» абитуриентов на обучение по направлению подготовки «Правоохранительная деятельность», в том числе в рамках узкой специализации «сотрудник подразделения по обеспечению безопасности дорожного движения». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области, воспользоваться схемой «прямого набора» могут абитуриенты, принявшие решение поступать на очную форму обучения за счет средств федерального бюджета.

Особенность «Прямого набора» в том, что все необходимые документы абитуриенты предоставляют непосредственно в отдел кадров института, а не в отдел кадров УМВД России по Псковской области. Абитуриент, вне зависимости от места его проживания, может заполнить необходимые документы на сайте вуза, без личного присутствия и стать студентом вуза. При этом кандидат, поступающий по прямому набору, заключает контракт о прохождении службы на срок не менее 5 лет по окончанию института в любом территориальном органе полиции на территории Российской Федерации по указанию МВД России.

Выпускник вуза получает возможность самореализации не только на территории проживания, но и в другом регионе Российской Федерации. Исключается принцип территориальности, существующий при поступлении через региональные органы внутренних дел.

Основным отличием и преимуществом «прямого набора» от обычного поступления в высшие учебные заведения системы МВД России по территориальному признаку, является сокращение дистанции между абитуриентом и образовательной организацией, что обеспечивает доступность образовательных услуг.

В настоящее время Орловский институт является единственным базовым образовательным учреждением в Российской Федерации, позволяющим осуществлять подготовку сотрудников Госавтоинспекции в соответствии с самыми современными требованиями. Эффективность образовательного процесса обеспечивает развитая учебно-материальная база, современные инновационные образовательные технологии, а также накопленные институтом традиции, опыт практического обучения и значительный научно-педагогический потенциал.

Всю необходимую информацию для поступления можно получить на официальном сайте Орловский юридический институт МВД России им. В.В. Лукьянова https://орюи.мвд.рф/ в разделе «Поступление».

Дополнительно информируем, что 3 февраля 2018 года Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова проводит

«День открытых дверей». Приглашаются абитуриенты и их родители.

В программе: встреча с руководством института, знакомство с условиями приема, материально-технической базой института.

Начало в 11.00. Адрес института: г. Орёл, ул. Игнатова д.2.

Справки по телефонам: 41-09-67 (отдел кадров), 41-00-29 (дежурная часть).