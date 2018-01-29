Общество

Молочная продукция белорусского производителя, продающаяся в псковских магазинах, попала под санкции Россельхознадзора

С сегодняшнего дня Россельхознадзор ограничивает поставки белорусской молочной продукции компании «Бабушкина крынка» в Россию. Об этом сообщила журналистам официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано. Такое решение принято в связи с тем, что в продукции компании обнаружены синтетические антибиотики.

«Россельхознадзор вынужден с 31 января 2018 года ввести временные ограничения на поставки продукции белорусской компании «Бабушкина крынка» на территорию России. Причиной ограничительных мер стало повторное обнаружение в сухом молоке, поставляемом указанной компанией на территорию России, антибактериального препарата Норфлоксацина», - сообщила она.

Мелано добавила, что Россельхознадзор ранее уже информировал компетентные органы Белоруссии о первых случаях выявления опасных для здоровья веществ в молочной продукции «Бабушкиной крынки».

Как информирует ТАСС, в течение последних нескольких лет Россельхознадзор неоднократно приостанавливал ввоз мясомолочной продукции и мяса птицы в Россию с некоторых предприятий Белоруссии по ряду оснований, в числе которых неоднократное нарушение ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и обнаружением в молочной продукции антибиотиков.

В мае 2017 года замминистра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Александр Субботин говорил о том, что Белоруссия работает над снижением количества антибиотиков в ветеринарии и усиливает контроль над их присутствием в продукции.