Общество

Пскович заплатил 125 тысяч рублей, чтобы избавиться от множества запретов

В ОСП г. Пскова № 1 отменены все обращения и запреты после выплаты должником 125 тысяч рублей кредитной задолженности. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, исполнительное производство в отношении псковича было возбуждено в ОСП г. Пскова № 1 еще в 2014 году. Согласно исполнительному листу сумма его долга перед ООО «Филберт» составляла 125 тысяч рублей. Долгое время никаких проплат не происходило.

В связи с этим в рамках работы над исполнительным производством судебным приставом-исполнителем были направлены запросы в регистрирующие органы и кредитные организации для установления имущественного положения должника. По полученным ответам - вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства должника находящиеся в двух банках, вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства, а также запрет на совершение действий по регистрации в отношении квартиры должника.

Данные меры судебных приставов заставили должника посмотреть по-другому на сложившуюся ситуацию со своей кредитной задолженностью, тем более запрету подверглась квартира должника. Сначала от псковича поступило платежное поручение на 112 тысяч рублей в адрес судебных приставов, а далее и на всю оставшуюся часть долга. Вся сумма долга в 125 тысяч рублей перечислена взыскателю.

Обращения со счетов в банке, запрет на автомобиль, а также на квартиру гражданина сняты. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.