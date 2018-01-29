Общество

Государственные услуги Росреестра можно получить в офисах МФЦ

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области информирует о том, что прием и выдача документов на государственные услуги Росреестра также осуществляется в офисах Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

При обращении в офис можно подать/получить документы на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества; на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Стоит отметить, что многофункциональные центры значительно упрощают получение государственных услуг для граждан. Сегодня в МФЦ можно получить много услуг, касающихся владения недвижимостью: оформление прописки, регистрацию недвижимости, получение разрешения на строительство и другие. В этом заключается главное преимущество МФЦ. Человеку не нужно ходить по разным инстанциям и ведомствам, он может подать и получить документы в одном месте.

Также, очень важно, что в случае обращения в МФЦ гражданин освобождается

от необходимости платить посредникам, а может самостоятельно в короткие сроки получить необходимые госуслуги. Росреестр и Кадастровая палата рекомендуют подавать документы через МФЦ «Мои документы», а не обращаться в посреднические организации. Обращение в МФЦ помогает гражданам не только экономить свои деньги, но и гарантированно получать необходимые услуги.

В г. Пскове офисы МФЦ расположены по адресам: ул. Белинского, д.77-а; ул. Кузбасской дивизии, 19, ТРК «Акваполис».

Контактную информацию об офисах приема МФЦ в Псковской области можно найти по ссылке: http://mfc.pskov.ru/web/guest/about.

С более подробной информацией о списке оказываемых государственных услуг и иной справочной информацией можно ознакомиться на официальном сайте учреждения: www.mfc.pskov.ru.