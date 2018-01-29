Общество

Гражданин Туниса повторно задержан псковскими пограничниками при попытке незаконно пересечь границу

В минувшие выходные сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержан иностранец, пытавшийся повторно незаконно пересечь государственную границу в обход автомобильных пунктов пропуска.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления, в воскресенье, 21 января, пограничный наряд, патрулирующий местность в районе населенного пункта Воронкино Печорского района, задержал гражданина Туниса 1989 года рождения, предпринявшего попытку незаконно проникнуть на территорию сопредельного государства.

Задержание этого тунисца уже не первое. В конце октября прошлого года он задерживался псковскими пограничниками в 300 метрах от государственной границы с аналогичными намерениями. За совершенное деяние Пыталовским районным судом он был привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

По результатам предварительного разбирательства должностным лицам стало известно, что накануне задержания 28-летний мужчина прибыл в Псковскую область из Москвы на такси. Имея твердое намерение во что бы то ни стало попасть в страны Евросоюза, задержанный не поскупился на оплату транспортных услуг и заплатил таксисту за поездку 15 тысяч рублей.

Дальше свое «путешествие» иностранец продолжил пешком, а во избежание привлечения к себе какого-либо внимания делал это скрытно по лесу. Но добраться получилось только до н.п. Воронкино, где он и был задержан пограничниками.

За совершение данного правонарушения гражданин Туниса привлечен Печорским районным судом к административной ответственности в виде штрафа с административным выдворением за пределы Российской Федерации.