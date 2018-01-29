Общество

Читателей Псковской областной библиотеки приглашают к участию в просветительском проекте «Карта Памяти»

Читателей Псковской областной универсальной научной библиотеки (ул. Профсоюзная, 2) приглашают к участию в просветительском проекте «Карта Памяти. Великим землякам и свершившим подвиги, открытия на Псковской земле посвящается».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, тема первого маршрута была предопределена событиями 27 февраля 1943 года в деревне Чернушки Псковской области. Первое имя, занесенное на «Карту памяти» - Александр Матросов. Этот «бойкий и веселый парень, который любил побренчать на гитаре и балалайке, умел отбивать чечетку и лучше всех играл «в бабки»» закрыл своим телом амбразуру, из которой обстреливали его товарищей. Звание Героя Советского Союза было присвоено Александру Матросову посмертно в июне 1943 года.

Специалисты библиотеки и волонтерская группа, объединенные идеей дифференциации исторической информации, содержащейся в интернет и в документальном фонде библиотеки, по крупицам восстановили хронологию 75-летней давности и об итогах информационно-исследовательской экспедиции рассказали на страницах блога https://matrosovhero.wixsite.com/hero.

Библиотека проводит набор волонтеров (добровольцев) для участия в новой информационно-исследовательской экспедиции, посвященной важному событию - 1115-летию со дня первого упоминания города Пскова в летописи. Внести свой вклад в проект «Карта памяти» могут все желающие.

Заявки принимаются в электронной свободной форме на e-mail: volonter-pskov@bk.ru.

В ходе экспедиции с волонтерами будут работать известные краеведы и опытные специалисты библиотеки, которые смогут ответить на все вопросы и обучат работе с краеведческими артефактами, ориентированию в информационной среде, работе с большим объемом информации и облачными технологиями.

Куратор проекта - Ирина Королева, заместитель генерального директора по научной работе. Тел.: (8112) 72-84-15.