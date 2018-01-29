Общество

Депутаты Псковского областного Собрания в феврале пообщаются с гражданами на нескольких площадках

Определены даты приема граждан депутатами Псковского областного Собрания в феврале. Председатель регионального парламента Александр Котов традиционно встречается с жителями региона на нескольких площадках: на 14 февраля запланирован прием граждан в Собрании, на следующий день спикер выслушает посетителей региональной общественной приёмной партии «Единая Россия».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, 6 февраля жители региона могут обратиться к первому заместителю председателя Собрания Виктору Антонову: с 10 утра депутат будет встречаться с гражданами в партийной приёмной, а в 12 часов дня начнется прием в Собрании.

Вице-спикеры Юрий Сорокин и Виктор Остренко готовы выслушать вопросы и предложения граждан в общественной приемной «Единой России» 27 и 28 февраля соответственно. Там же депутатские приемы проведут их коллеги-однопартийцы: Алексей Васильев - 1 февраля, Лидия Драгунова - 13 февраля, Игорь Дитрих - 20 февраля, Владимир Яников - 14 февраля. Кроме того, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников 20 февраля проведет прием граждан в Собрании.

Предварительная запись на приемы в региональном парламенте проводится по телефону +7 (8112) 299-876 с 10.00 до 13.00 по рабочим дням. При желании заранее сообщить о своём визите в региональную общественную приемную партии «Единая Россия» необходимо позвонить по телефону (8112) 66-25-12. Прием председателя Собрания проводится по предварительной записи.