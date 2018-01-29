Общество

Псковские судебные приставы задержали обвиняемого по уголовной статье

Судебные приставы по ОУПДС УФССП России по Псковской области задержали находящегося в розыске гражданина, который обвинялся в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего (ст. 111 ч. 4 УК РФ).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, обвиняемый не являлся на судебные заседания, не застать его было по месту жительства и в ходе принудительных приводов, не раз разыскивался приставами по ОУПДС на строительных площадках города, где по рассказам соседей занимался заработками. В связи с этим данный гражданин был объявлен в розыск.

Вскоре в ходе осуществления служебной деятельности, в рамках принудительных приводов, судебными приставами по ОУПДС Леонидом Вамичем и Вячеславом Михайловым, данный гражданин, находящийся уже в розыске, был обнаружен и доставлен в отдел МВД России по Псковскому району.

«С судебными приставами по ОУПДС постоянно проводятся инструктажи по разыскиваемым гражданам - рассказывает начальник отдела организации установленного порядка деятельности судов УФССП России по Псковской области Виталий Вилейский. – Во время занятий изучаются как фотографии, так и места возможного пребывания, находящихся в розыске лиц. Судебные приставы по ОУПДС помогают в розыске не только граждан, разыскиваемых по постановлениям судебных приставов, но и по документам, поступающим из правоохранительных органов, судов различной юрисдикции. Так, за 2017 год судебные приставы по ОУПДС оказали содействие в розыске 79 человек».