Общество

Жителям опочецкой деревни Макушино разъяснили правила пожарной безопасности

31 января сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам совместно с главой сельского поселения «Пригородная волость» в деревне Макушино Опочецкого района осуществлен профилактический рейд по темам: «Соблюдение правил пожарной безопасности в быту при устройстве и эксплуатации электрооборудования и печного отопления»; «Детская шалость и недопущение неосторожного обращения с огнем»; «Соблюдение правил пожарной безопасности в зимний пожароопасный период 2018 года».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда совершен подворовый обход жилых домов, инструктажи в области пожарной безопасности, распространены листовки на противопожарную тематику. С гражданами проведена разъяснительная работа по правилам обслуживания печного, электрического и газового оборудования. Доведена информация об обстановке с пожарами на территории Опочецкого района и в целом по Псковской области. Проведена разъяснительная работа об административной и уголовной ответственности граждан, должностных и юридических лиц за несоблюдение требований пожарной безопасности.

Жителям также напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб и действия в случае возникновения пожара.