Общество

Учителя Пскова состязаются в педагогическом мастерстве

Первый очный этап конкурсов педагогического мастерства «Учитель года» и «Педагогический дебют» под названием «Методическое соло» проходит на этой неделе в Пскове. У воспитателей этот тур называется «Визитная карточка», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служе ОМСУ г. Пскова.

По данным управления образования администрации Пскова, этап «Методическое соло» предполагает устное выступление участников конкурса перед жюри, коллегами и гостями с презентацией своего профессионального опыта. Максимальное количество баллов, которые может заработать конкурсант в этом туре, - 15 (по три балла за каждый из пяти критериев).

В конкурсе «Воспитатель года» первый очный тур под названием «Визитная карточка» предполагает показ видеоролика протяжённостью три минуты. Его жанр - интервью, рассказ или даже мультфильм – выбирает сам конкурсант. Члены жюри после просмотра могут задать вопросы. Максимальная оценка на этом этапе – 20 баллов (по пять баллов за каждый из четырёх критериев).

На следующей неделе начинается самый «дорогой» этап конкурсов – «Открытый урок», максимальная оценка здесь 30 баллов.

В управлении образования отметили, что состав участников в этом году, как и в прошлом, сильный, борьба за первое место будет захватывающей.