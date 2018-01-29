Общество

Новый разведывательно-ударный беспилотный вертолет весом 350 кг сможет автономно работать в любых климатических зонах

Новейший беспилотник разработки «Вертолетов России» приспособлен к автономной работе в полевых условиях любых климатических зон, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе холдинга.

«Пункт управления на базе "КамАЗа" сможет доставить беспилотник в труднодоступные места, при этом в машине будет находиться оператор для управления беспилотником с компьютера. В составе такого носителя на базе грузовика вертолет сможет автономно эксплуатироваться в полевых условиях целую неделю», - рассказал сотрудник пресс-службы.

Он подчеркнул, что беспилотный вертолет сможет выполнять задачи во всех климатических зонах и на территории России, и за ее пределами.

«Беспилотник не требует постоянного управления, он выполняет полет по заранее заданной программе, которую можно изменить в процессе. Оператор вводит лишь точку старта, промежуточные пункты полета и место посадки, а вертолет сам ориентируется на местности и прокладывает маршрут», - отметил представитель холдинга.

Он добавил, что все агрегаты новой машины российского производства спроектированы и изготовлены специалистами Кумертауского авиационного производственного предприятия (КумАПП).

По словам представителя компании, процесс проектирования нового беспилотника, аналогов которому в России пока нет, занял два года.

«На фоне обычных вертолётов беспилотник кажется игрушечным. Но это - серьёзная авиационная техника. Этот беспилотник весит 350 кг и в случае необходимости сможет поднять груз почти в половину своего веса. Его скорость 150 км/ч, и летать без дозаправки он сможет до четырёх часов», - сказали в пресс-службе.

В холдинге добавили, что новейшая разработка «Вертолетов России» уже заинтересовала потенциальных инозаказчиков.

Ранее в пресс-службе «Ростеха» сообщили о начале испытаний первого в России разведывательно-ударного беспилотного вертолета, первый полет которого запланирован на вторую половину 2018 года

«Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") создал беспилотный вертолет соосной схемы со взлетной массой до 500 кг. В настоящее время изготовлено два опытных образца, которые проходят первый этап испытаний», - заявил сотрудник пресс-службы.

«Такой беспилотник может нести на борту мощные системы мониторинга, серьезные вооружения, которые не в состоянии поднять в воздух распространенные сегодня коптеры», - подчеркнул индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков, слова которого приводит пресс-служба.

Гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский отметил, что разработанный холдингом беспилотник - один из первых в своем роде в России.

«Нашим специалистам удалось достичь существенного прогресса, и мы планируем приступить к летным испытаниям этого комплекса во второй половине 2018 года», - процитировали в пресс-службе слова А.Богинского.