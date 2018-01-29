Общество

В Порховской районной больнице установили пандус без поручней

Порховским районным судом удовлетворено исковое заявление прокурора района об обязании ГБУЗ «Порховская районная больница» оборудовать здание, расположенное по адресу: Псков, ул. Мебельная, д. 4 приспособлениями для свободного доступа в него инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре области, в судебном заседании установлено, что здание ГБУЗ «Порховская районная больница» оборудовано приспособлениями для свободного доступа в него инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата без поручней, что не соответствует требованием ГОСТ Р 51261.

Вместе с тем, в силу статьи 15 Федерального закона № 181-ФЗ организации независимо от организационно-правовых форм создают условия инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям). В соответствии с пунктом 5.1.2 СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, наружные лестницы и пандусы зданий должны иметь поручни с учетом технических требовании к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261.

В настоящее время судебное решение исполнено, здание ГБУЗ «Порховская районная больница» оборудовано приспособлениями для свободного доступа в него инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата в соответствии с требованиями закона.