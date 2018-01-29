Общество

Х православные Свято-Тихоновские педагогические чтения пройдут в Великих Луках в феврале

С 4 по 7 февраля в Великих Луках пройдут Х православные Свято-Тихоновские педагогические чтения, в рамках которых запланированы мероприятия для руководителей, педагогов, обучающихся образовательных учреждения города, представителей духовенства. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии, в чтениях примут участие гости из Москвы, Смоленска, Великолукского и Новосокольнического районов.

Открытие Х православных Свято-Тихоновских педагогических чтений состоится 4 февраля 2018 года в 9.30 в Свято-Вознесенском кафедральном соборе г. Великие Луки, где пройдет молебен святителю Тихону, Патриарху Московскому и всея России.

В программе Свято-Тихоновских: чтений мастер-класс для педагогов дошкольного образования, курсы повышения квалификации для преподавателей духовно-нравственных дисциплин общеобразовательных учреждений, встречи представителей духовенства с обучающимися, круглый стол для руководителей и педагогов, а так же экскурсия для учителей по святым местам Великолукской земли и экскурсионно-волонтерская поездка обучающихся учреждений профессионального образования в храм Воскресения Христова погоста Клин.

Закрытие Х православных Свято-Тихоновских педагогических чтений состоится 7 февраля в Центре эстетического воспитания.

Программа X православных Свято-Тихоновских педагогических чтений - скачать>>>