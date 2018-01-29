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Ярослав Фролов о происшествии на Псковском озере: Мы поджигали все, что можно, чтобы согреть тонувших рыбаков

01.02.2018 10:08|ПсковКомментариев: 8

Стали известны подробности инцидента, произошедшего 21 января на Псковском озере с пятью рыбаками, которые провалились под лед вместе со снегоходом и спаслись благодаря двум братьям, Ярославу и Дмитрию Фроловым.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей Ярослав Фролов, в этот день они с братом рыбачили в районе деревни Видовичи и задержались на озере одни из последних. «Было примерно 16.30, все разбежались по домам. Оставался я, брат и еще пара человек. Я обратил внимание на проехавший мимо снегоход, а потом смотрю - он проваливается под лед, - рассказал Ярослав, пояснив, что это происходило примерно в 1 км от места, где он находился. - Я сел на "Буран" и быстро доехал, а брату пришлось бежать до этого места, так как на тот момент он был не рядом со мной».

По словам молодого человека, они достаточно легко вытащили четверых провалившихся под лед рыбаков, среди которых была женщина, а с одним мужчиной пришлось потрудиться.

«25 минут пытались его вытащить из воды, он не мог дотянуться до веревки и уже начал терять сознание и слабеть. В конце концов, мужчина, которого мы вытащили из воды вторым, снова полез в воду и помог его вытащить. На тот момент мужчина уже начал засыпать от холода», - рассказал Ярослав.

Когда все добрались до берега, братья Фроловы всем дали свою сухую одежду и развели костер из берегового камыша. «Поджигали все, что можно, чтоб согреть их. Растирали, грели, а потом приехал наряд МЧС. Его вызвал мой знакомый, которому я позвонил по телефону», - вспоминает Ярослав.

Он, как и брат, очень рад, что смог спасти чьи-то жизни.

«В такой ситуации может оказаться каждый, в том числе и мы с братом, и я надеюсь, что найдутся люди, которые нам помогут», - заключил Ярослав Фролов.

Напомним, на сайте change.org размещена петиция по сбору подписей за награждение братьев медалью за спасение погибавших. Как полагают авторы петиции, «самоотверженные действия двух молодых россиян, не побоявшихся рискнуть своими жизнями ради спасения совершенно незнакомых им людей достойны самой высокой оценки».

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 8Версия для печати
 

 
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