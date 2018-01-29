Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников ввел карантин по бешенству в Малой Листовке

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников ввел карантин по бешенству в одной из деревень Псковского района. Соответствующий указ губернатора Псковской области от 29.01.2018 № 8-УГ «О введении карантина» опубликован 31 января на официальном интернет-портале правовой информации.
Ограничительные мероприятия вводятся на дворовой территории Ю.В. Смирнова - дома 50 в деревне Малая Листовка Псковского района.
Ограничивается вывоз собак и кошек за пределы населенного пункта, отлов диких животных.