Государственная инспекция труда в Псковской области публикует план выездных проверок в феврале.
Соблюдение трудового законодательства и требований охраны труда будет проверяться в следующих организациях области:
- ООО «Силовые машины - Завод Реостат»
- ООО «Агро торф ЛТД»
- ООО «Красный мох»
- ООО «Кабельный завод "Алюр"»
- ГКУ «Государственный архив Псковской области»
- ОАО «Пыталовская швейная фабрика»
- ООО «ГИД»
- ООО «Рознично-оптовый склад химии»
- ОАО «Великолукский мясокомбинат»
- ИП Чернецов П.Ю.
- ИП Абубокаров Ш.Ш.