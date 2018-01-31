Общество

Польские груши под видом полиуретанового клея незаконно ввез в Россию гражданин Белоруссии

В очередной раз псковские пограничники задержали в районе населенного пункта Черная Грязь Себежского района грузовой автомобиль с грушами польского происхождения, ввозимыми в страну с нарушением российского законодательства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, по утверждению водителя машины, 45-летнего гражданина Республики Беларусь, в транспортном средстве находился полиуретановый клей-пена.

Свои слова мужчина даже подтвердил, предоставив товарно-сопроводительные документы на груз, где также значился клей. Но вместо проходящего по документам наименования груза в автомобиле пограничники обнаружили польские груши общим весом порядка 20 тонн.

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Задержанный груз и водитель автомобиля в установленном законодательством Российской Федерации порядке переданы специалистам Управления Россельхознадзора по г. Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям для проведения проверки и принятия соответствующего правового решения.