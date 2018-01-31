Общество

«Добрый город» объявляет конкурс социальных проектов

Благотворительный фонд «Добрый город» объявляет конкурс социально значимых проектов, направленных на улучшение качества жизни населения Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе фонда, к участию приглашаются как некоммерческие организации, так и частные лица, желающие с пользой для общества воплотить свои идеи в социальной сфере.

Три лучших проекта авторы презентуют на благотворительном вечере «Круг Благотворителей», который «Добрый город» проведет в конце марта в Пскове. В ходе мероприятия планируется собрать 70 000 рублей на реализацию каждого проекта.

При этом необходимо учитывать, что в «Круге благотворителей» можно собрать больше или меньше необходимого. Поэтому важно, чтобы проект мог быть реализован с меньшими или большими затратами. Например, учитывая гибкие сроки, количество участников или объектов и так далее.

Еще одно условие - проект должен быть реализован в Пскове и/или Псковской области. Важно, чтобы проекты были не слишком локальными - даже если они проводятся в одной конкретной деревне или городе, идея должна быть понятной и актуальной для людей, которые там не живут.

Срок реализации проекта - 2018 год. По окончании проекта участники предоставляют отчет.

Форму заявки на участие необходимо отправить по электронной почте csdpr@csdpr.ru до 23 февраля 2018 года (включительно). В течение двух недель «Добрый фонд» выберет три наиболее подходящих проекта, а остальные претенденты войдут в базу благотворительного фонда.

Дополнительную информацию читайте на сайте. По возникшим вопросам можно обратиться по e-mail: csdpr@csdpr.ru или телефону: 8 (911) 351-33-98, 29-10-95.