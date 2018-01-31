Общество

Глава Пскова надеется на помощь полпреда президента в решении проблем города

Приезд федерального чиновника такого уровня, как полномочный представитель президента РФ, дает возможность показать город, обозначить проблемные вопросы и надеяться на участие должностного лица в их решении. Об этом в четверг, 1 февраля, заявил глава Пскова Иван Цецерский, комментируя рабочую поездку по региону полномочного представителя президента России в СЗФО Александра Беглова.

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Иван Цецерский выразил надежду на участие полпреда в решении вопросов, касающихся проведения Ганзейских дней 2019 года, завершения реализации проекта «Чистая вода» и расселения жителей из аварийного и ветхого жилья, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе органов местного самоуправления.

Отметим, что глава Пскова принимает участие в мероприятиях, входящих в программу визита Александра Беглова.

Напомним, 1 февраля полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов прибыл в Псков. Цель поездки - мониторинг реализации «майских» указов президента Российской Федерации, выполнения поручений и стратегических инициатив главы государства на территории региона, направленных на повышение качества жизни населения. Планируется, что в рамках визита Александр Беглов проведет рабочую встречу с врио губернатора области Михаилом Ведерниковым и ознакомится с работой ряда объектов социальной сферы Пскова.