Общество

Псковская область ждет выделения квот для победителей регионального этапа III открытой «Всероссийской олимпиады по 3D технологиям»

В январе прошел первый для Псковской области региональный отборочный этап III открытой «Всероссийской олимпиады по 3D технологиям». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Государственном управлении образования Псковской области, в настоящий момент ожидается решение Ассоциации 3D образования о выделении квот для победителей из Псковской области на участие в финале.

«3D технологии не перестают восхищать своими возможностями, и ограничиваются только нашей фантазией. С их помощью можно создать и распечатать с высокой точностью практически любой физический объект. Современные принтеры для трехмерной печати работают с разными материалами, что позволяет использовать их в разных областях производства. Можно спрогнозировать, что мы совсем скоро будем скачивать понравившуюся компьютерную модель в интернете и распечатывать. Мы сможем создавать вещи по собственному усмотрению», - отметил начальник Государственного управления образования Псковской области Александр Седунов.

По его мнению, использование потенциала трехмерной печати позволит экономить средства и время, и повысит производительность разных отраслей производства. Включение системы образования Псковской области в это перспективное направление - релевантный ответ вызовам технологичного общества.

«Радует тот факт, что в Пскове появилась возможность обучать школьников с 1 по 11 класс 3D технологиям на базе детских технопарков. Всего год назад мы не могли представить, что нам вместе под силу решать и такие сложные задачи», - сказал Александр Седунов.

Результаты регионального этапа III «Всероссийской олимпиады по 3D технологиям» - http://www.pskovedu.ru/page/019fcd00-ed23-4505-982f-98c41c0dad44.