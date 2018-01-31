Общество

300 страхователей Пскова посетили семинары в Пенсионном фонде

В Управлении ПФР в г. Пскове и Псковском районе прошли ежегодные семинары для работодателей. Мероприятие посетили 300 представителей организаций.

Первый вопрос семинара был посвящен новому виду отчетности «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц», форма СЗВ-СТАЖ.

«Пакет отчетности состоит из формы СЗВ-СТАЖ «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц»; формы ОДВ-1 «Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального (персонифицированного) учета» (опись). Данные формы заполняются в соответствии с порядком, утвержденным постановлением правления ПФР от 11.01.2017 № 3п. и предоставляются до 1 марта 2018 г., за 2017 год», - рассказала начальник отдела персонифицированного учета Любовь Матвеева. Она также отметила, что отчетность необходимо предоставлять в установленные сроки и строго соблюдая требования заполнения форм, за несвоевременное и недостоверное предоставление отчетности предусмотрены штрафные санкции.

Участникам семинара также напомнили про ежемесячную отчетность СЗВ-М и ежеквартальную форму ДСВ-3 «Реестр застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную часть пенсии». В помощь бухгалтерам на сайте Пенсионного фонда размещены проверочные программы.

В заключение семинара начальник отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц Виктория Герус напомнила страхователям о дополнительных соглашениях по предоставлению на граждан, состоящих с ними в трудовых отношениях, документов для назначения пенсии. Особое внимание было уделено порядку предоставления электронных образцов документов, необходимых для назначения пенсии.

Ведущий специалист отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц Лариса Коргуева рассказала о заполнении раздела 5 формы ОДВ-1 для льготных профессий и порядке пенсионного обеспечения государственных (муниципальных) служащих.