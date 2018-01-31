Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

Как обычно, актуальную повестку общественно-политической жизни Пскова и области обсуждают главный редактор радиостанции Максим Костиков, главный редактор «Псковской Ленты Новостей» Александр Савенко и публицист, кандидат исторических наук Константин Калиниченко.

Сегодня они поговорят о президентской гонке, визите в Псковскую область основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского, а также обсудят тему митинговой активности россиян.

Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена.