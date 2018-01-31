Общество

Право многодетных семей на бесплатный земельный участок в Псковской области предлагается сохранить и после достижения детьми возраста 18 лет

В Псковское областное Собрание поступил законопроект, вносящий коррективы в областной закон «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность бесплатно на территории Псковской области».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, документ, подписанный врио губернатора Михаилом Ведерниковым, разработан исполнительной властью в связи с многочисленными обращениями многодетных граждан, которые не смогли реализовать своё право на однократное бесплатное предоставление земельного участка в собственность до достижения их ребенком или детьми возраста 18 лет.

Согласно действующему региональному законодательству после достижения ребенком из многодетной семьи совершеннолетия, семья, ожидающая получение участка земли, должна быть исключена из соответствующего реестра.

С учётом предложенного законопроекта право на получение земли и после достижения детьми 18 лет может быть сохранено за многодетными семьями, уже состоящими в очереди.