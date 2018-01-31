Общество

Алексей Кириллов о проблеме с ТКО: У нас всегда забывают одну простую вещь - объяснять людям, что происходит

Конкретные сроки, обозначенные врио губернатора Михаилом Ведерниковым в ходе заседания обновленного состава межведомственной рабочей группы по обращению с ТКО в Псковской области, порадовали председателя общественного совета при государственном комитете региона по делам строительства и ЖКХ Алексея Кириллова. «Порадовала оперативность, губернатор сказал - губернатор сделал. Поставлены конкретные сроки, никаких затягиваний», - поделился впечатлениями общественник в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Вместе с тем, Алексей Кириллов отметил, что на заседании рабочей группы не обсуждалось ничего принципиально нового. «Грубо говоря, об этом мы говорили и год назад, заслушивали потенциальных инвесторов, рассматривали возможные изменения в территориальную схему. Прошел год! Кто мешал всем заинтересованным сторонам вносить свои предложения? Никто не запрещал, все было открыто», - сказал он.

Общественник назвал сроки внесения изменений в территориальную схему обращения с ТКО, обозначенные главой региона, вполне реальными. «Если работать, то все реально. По большому счету, две недели для того, чтобы доработать схему, достаточно. Если все сядут, помозгуют, посчитают. Основная сложность - в получении исходной информации. Нужно съездить на полигоны, оценить, сделать замеры. Это несложно, я за месяц прошел 1,5 тысячи псковских дворов. Глаза боятся, а руки делают. Просто иногда нужно вылезать из кабинетов», - отметил собеседник издания.

Населению, по мнению Алексея Кириллова, нужно предоставлять больше информации о принимаемых решениях. «У нас всегда забывают делать одну простую вещь - объяснять людям, что происходит. Конечно же, у них есть отторжение принимаемых решений. А где отторжение, там и недоверие: "Почему с нами не обсуждали?". А потом и домыслы появляются: "Может, они у нас урановую руду собираются захоранивать?"»