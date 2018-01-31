Общество

Не реагировать на объявления о продаже товаров по сниженным ценам призывает полиция великолучан

В сводках ОМВД России по городу Великие Луки каждый день фиксируются случаи мошенничества в интернете. В связи с этим корреспондент Псковской Ленты Новостей пообщался с заместителем начальника отдела уголовного розыска МВД России города Великие Луки Сергеем Козловым и узнал, с какими видами мошенничества сталкиваются горожане и как уберечь себя от уловок злодеев.

- Сколько за прошедший месяц зафиксировано таких преступлений на территории города?



- За 2018 год в сводках ОМВД России по г. Великие Луки зарегистрировано 12 случаев мошеннический действий с банковскими картами.



- На какие уловки преступников чаще всего попадают граждане?



- Чаще всего мошенники действуют через социальные сети. Великолучанам приходят сообщения от «знакомых и близких» с просьбой дать в долг. Люди на это ведутся, даже не возникает мысли перезвонить этим друзьям, и они переводят на указанный банковский счет денежные средства.



- А случаи с лже-представителями банков есть в городе?



- Да, и такие факты встречаются. Как правило, на телефон приходят сообщения о блокировке карты. Горожане перезванивают, им отвечают якобы сотрудники банка и просят предоставить все данные карты. Граждан ничего не смущает, и они предоставляют все сведения.



- Какие еще есть схемы мошенничества?



- У нас люди все хотят купить подешевле. На сайтах ищут объявления о купле-продаже, созваниваются с продавцами, те просят задаток. Жители Великих Лук верят им на слово и высылают деньги, ну а после эти продавцы исчезают вместе с товаром и предоплатой. А телефоны уже не отвечают и заблокированы.



- Каков средний возраст потерпевших?



- Если раньше в основной массе были пожилые, то сейчас жертвами мошенников становится и молодежь до 25 лет.



- Удалось выяснить, где зарегистрированы номера телефонов мошенников?



- Да. Мы выяснили. Все номера принадлежат Самарской области, в Псковской области номеров не зарегистрировано.

- Какой процент раскрываемости таких преступлений?



- Очень низкий. Такие преступления раскрыть тяжело.

- Какие рекомендации вы можете дать гражданам, чтобы они не попадались на удочку мошенников?

- Прежде чем заказать товар на том или ином интернет-ресурсе, следует поинтересоваться его репутацией. Такую информацию всегда можно получить в открытых источниках сети Интернет. Лучше всего пользоваться интернет-магазинами, которые предлагают услуги курьера, поскольку оплата товара производится по факту его доставки. Всегда следует проверять адресную строку при заказе товаров с уже известных сайтов. Мошенники при создании поддельных сайтов обычно меняют одну букву или символ в оригинальном адресе, что далеко не всегда замечают рядовые пользователи сети интернет. Старайтесь не реагировать на объявления, в которых предлагается приобрести товары по заниженным ценам. Как правило, это является уловкой нечистых на руку лиц. Берегите свои деньги.