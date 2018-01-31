Общество

Специалисты «Псковэнерго» оперативно восстановили электроснабжение на Завеличье в Пскове

Работники филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» менее чем за час восстановили электроснабжение части города Пскова на Завеличье, прерванное из-за повреждения на кабельной линии 10 кВ одной из псковских строительных организаций. Как пояснили Псковской Ленте Новостей в РЭС №5 «Северных электрических сетей», эта линия задействована в схеме электроснабжения и потребителей «Псковэнерго». Инцидент произошел 1 февраля в 11.30 и коснулся участков улиц Печорская, Коммунальная, Рокоссовского и Балтийская.

Оперативно-выездные бригады «Псковэнерго» выявили аварийный участок сети, находящейся на балансе сторонней организации. После выполнения оперативных переключений все потребители были запитаны по резервным схемам.

«Псковэнерго» предупреждает о необходимости строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергоустановок и линий электропередачи. Обо всех случаях повреждения энергооборудования необходимо сообщать на единый телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада 8-800-333-02-52 (звонок бесплатный).