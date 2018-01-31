Общество

В Псковской области ежемесячную денежную выплату из средств федерального бюджета более 70,5 тысяч человек

С 1 февраля на 2,5% проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) - самая массовая социальная выплата в России.

По информации отдела социальных выплат Отделения ПФР по Псковской области, всего в регионе ежемесячную денежную выплату из средств федерального бюджета в области получают более 70,5 тысяч человек. Это ветераны, инвалиды, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, пострадавшие в результате воздействия радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда и другие граждане.

На 2,5% будет проиндексирован и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). Напомним: федеральные льготники, имеющие право на получение НСУ, могут выбирать: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично.

Так, с 1 февраля 2018 года стоимость набора социальных услуг составит 1 075 руб. 19 коп. в месяц, в том числе: